Російський броньовик "Тигр-М" отримав модернізацію на основі війни проти України (фото)

Броньовик отримав додатковий пакет бронювання, який можна за 40 хвилин встановити чи зняти з машини.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну показало низку недоліків російської техніки. З огляду на досвід війни у Росії створили комплект бронювання для броньовика "Тигр-М". Про це повідомляє Army Recognition.

Російські інженери створили комплект додаткового бронювання для "Тигра-М", який має швидко встановлюватись на машину. Стверджується, що він вже пройшов випробування у бойових діях проти України. Розробку демонструють на російському форумі техніки "Армія-2023".

Броньовик можна додатково оснастити додатковими броньованими панелями, які закривають лобове скло, колісні арки, решітку радіатора та передні двері. Завдяки цьому машина має витримати влучання кулі калібром 7,62 мм. Встановити бронювання можна за 40 хвилин, що важливо в умовах високоінтенсивного конфлікту, пишуть у виданні.

Доброньований "Тигр-М"

Варто додати, що базова версія "Тигра" теж мала витримувати кулі калібром 7,62 мм зі стальним нетермозміцненим сердечником на відстані 5-10. Йому присвоювали рівень балістичного захисту 3 рівня за російською класифікацією.

Згідно з даними Oryx, російські війська з початку повномасштабного вторгнення втратили 144 броньовики "Тигр-М", з яких 32 стали трофеями для ЗСУ.

Нагадаємо, 7 червня Кадиров показав нові броньовики "Тигр" для бойовиків із Чечні, які нібито були придбані в Китаї.

11 серпня ЗМІ писали, що українські волонтери переробили трофейний броньовик у командно-штабну машину.