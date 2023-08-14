Бойові машини Borsuk і Rosomak: Польща покаже 200 одиниць військової техніки на параді (відео)
Під час військового параду у Варшаві продемонструють важку бронетехніку: американські танки M1A1 Abrams, південнокорейські K2 Black panther та гаубиці K9 Thunder і польські Krab, РСЗВ HIMARS і ЗРК Patriot.
Польща проводить репетиції військового параду до Дня армії 15 серпня, коли щорічно відзначають перемогу над радянською Росією в битві за Варшаву 1920 року. Про це повідомляють у Twitter Міноборони Польщі.
"Ми представимо 200 одиниць польської та закордонної військової техніки, понад 90 літаків. Військовослужбовці всіх видів військ Польщі представлять найсучаснішу техніку польського, корейського та американського виробництва, закуплену в останні роки", — ідеться в публікації.
На військовому параді в Польщі, серед іншого, планують показати таку закордонну техніку:
- важка бронетехніка: M1A1 Abrams, K2 Black panther, K9 Thunder, HIMARS, Patriot;
- безпілотники: Warmate, Bayraktar;
- вертольоти: Black Hawk, AW149, AW101 ZOP/CSAR і винищувачі F-35A;
- а також системи ППО Patriot.
Серед техніки польської розробки представлять:
- нові бойові машини піхоти Borsuk;
- бронетранспортери Rosomak;
- міномети Rak;
- міноукладачі Baobab-K;
- гаубиці Krab
- легкий розвідувальний транспорт Żmija.
По всій Польщі в день, коли відзначають "Диво на Віслі", влаштовуватимуть близько 70 "військових пікніків", під час яких пересічні громадяни зможуть дізнатися у військових більше про техніку, продегустувати гороховий суп із хлібом і подивитися фільми військової тематики.
Нагадаємо, що Польща укладе контракт на $58 млн і отримає літаки Saab 340, щоб закрити східний фланг НАТО.
Також повідомлялося, що після випадку з білоруськими вертольотами, які "летіли над будинками жителів", у Польщі вирішили посилити кордон.