"Не масштабні бої": Подоляк розповів про справжні завдання ЗСУ під час контрнаступу

Сили оборони успішно справляються з завданнями контрнаступальної операції: знищують спроможність окупантів утримувати позиції, каже радник голови ОП.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував про контрнаступальні дії ЗСУ: пояснив, яким є справжнє завдання Сил оборони, і це зовсім не швидкість просування та площа звільнених територій. Про це політик розповів у Twitter.

Зі слів радника президента, не потрібно оцінювати швидкість просування на полію бою чи площу звільнених територій. Подібні заяви свідчать дві речі про авторів подібних висловлювань: це або прояв "дивного морального стану", або "абсолютне нерозуміння війни".

Подоляк пояснив, що перед ЗСУ не стоїть завдання визволити кожен населений пункт аж до лінії кордону 1991 року. Натомість є інші завдання — знищення спроможності армії РФ вести бойові дії. Також перелічив, що саме має на увазі: знищення російської "логістики, технічного потенціалу, офіцерського та особового складу".

З цим завданням, наголосив радник, бійці Сил оборони справляються: "З цим завданням українські захисники сьогодні справляються стовідсотково. А далі все буде, як потрібно Україні".

Зазначимо, згідно з даними Інститут вивчення війни, ЗСУ мають певні успіхи на Запоріжжі: біля Роботиного (на південь від Оріхова), та біля Урожайного (на південь від Великої Новосілки на березі річки Мокрі Яли). Нараз офіційно немає офіційного підтвердження про деокупацію цих населених пунктів — відомо про важкі бої, які точаться біля них.

Контрнаступ на Запоріжжі - ситуація станом на 14 серпня 2023 року - DeepState Фото: DeepState

Між тим експерти пояснили, чому важливо звільнити село Роботине. Цей населений пункт називають ключовим для подальшого просування на південь. Крім того, саме тут розташовано перший опорний пункт лінії оборони ЗС РФ на Запоріжжі.

Фортифікації ЗС РФ на Запоріжжі - Brady Africk Фото: Brady Africk

Нагадуємо, в ГУР Міноборони розповіли про моральний стан населення в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, стверджується, що вибухи, які відбуваються на півострові, мотивують людей виїздити з півострова — ті, хто приїхав після 2014 року, "вже пакують валізи".

Тим часом на Херсонському відтинку фронту окупантам також неспокійно. Зокрема, бійці ЗСУ провели рейд на лівобережжя, внаслідок якого знешкодили пів роти росіян.