"Через брак ППО": Україна може призупинити безвіз з Ізраїлем, — посол

За словами дипломата Євгена Корнійчука, через війну немає можливості забезпечити повну безпеку євреїв, які хочуть приїхати в Умань на Рош га-Шана. При цьому про повне скасування угоди не йдеться.

Україна дійсно розглядає ймовірність призупинення безвізового режиму з Ізраїлем і на це є низка причин. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі "Радіо Свобода" 14 серпня.

За його словами, про повний розрив міжурядової угоди не йдеться. Тобто, якщо безвіз і буде зупинено, то на певний час.

"Нині, напередодні Рош га-Шана, знову постало питання про доцільність відволікання величезної кількості наших держслужбовців під час воєнних дій для гарантування безпеки паломників. Не йдеться про скасування. Розглядалося питання про призупинення. Тобто міжурядову угоду ніхто не збирався скасовувати", — заявив посол України в Ізраїлі.

Щонайменше 30 тисяч паломників з Ізраїлю планує приїхати на могилу цадика Нахмана в Умані, де традиційно щороку відбувається святкування Рош га-Шана. Але останні півтора року в Україні триває повномасштабна війна і країна не може забезпечити їхнє безпечне перебування тут через російські атаки.

Україна дуже потребує сучасних систем ППО, які й допомагають убезпечити мирні міста.

"Посольство наполягає на тому, що якщо ви (Ізраїль — ред.) з якихось причин не хочете виділяти засоби ППО, продавати їх для того, щоб захистити цивільних українських громадян, можливо, ви хочете захистити своїх. Це логічно", — ідеться в повідомленні.

Окрему увагу було приділено заявам прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. Напередодні він зазначив, що західна зброя може легко опинитися в руках російських окупантів, після чого бути передана іншим країнам.

Євген Корнійчук відповів, що системи ППО не стоять на передовій, відповідно, ніяк не можуть потрапити до рук противника. Це захист глибокого тилу, до якого немає доступу у ЗС РФ.

Нагадаємо, 30 червня повідомлялося, що Нетаньяху відповів на звинувачення посла України в "проросійській позиції" Ізраїлю. За його словами, заяви про те, що Єрусалим не виконав своїх обіцянок щодо допомоги Україні, не відповідають дійсності.