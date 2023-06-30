Нетаньяху відповів на звинувачення посла України в "проросійській позиції" Ізраїлю (відео)

За словами ізраїльського прем'єра, заяви про те, що Єрусалим не виконав своїх обіцянок щодо допомоги Україні, не відповідають дійсності.

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Ізраїль має деякі обмеження в допомозі Україні, проте його позиція не нейтральна. Про це сказав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal 28 червня.

Як зазначає глава ізраїльського уряду, слова українського посла про те, що Єрусалим має проросійську позицію і не виконує обіцянок щодо допомоги Києву, не відповідають дійсності.

"Ну це неправда. Колишній уряд дав деякі обіцянки, вони були в процесі, але не були виконані. Але я їх виконую. Можливо, людям слід дізнатися, що відбувається. Але ми не нейтральні", — сказав політик.

Біньямін Нетаньяху зазначив, що Ізраїль висловив співчуття Україні, однак у його країни є деякі обмеження. При цьому Єрусалим надає Києву допомогу в порятунку мирних жителів, а також надав системи оповіщення про ракетні удари.

"У нас є побоювання, яких, я думаю, немає ні в кого із західних союзників України", — сказав Нетаньяху.

Інтерв'ю Біньяміна Нетаньяху для The Wall Street Journal

Що сказав посол України в Ізраїлі

У неділю, 25 червня, на сторінці посольства України в Ізраїлі з'явилася заява, в якій згадувалася співпраця Єрусалима з Москвою.

В українському відомстві заявили, що 2023 року відбулася "низка скандальних подій" за майже повної відсутності гуманітарної допомоги Україні.

Автор публікації також назвав заяви, що передбачають перекидання західного озброєння з українського поля бою сирійському та іранському режимам, "спекулятивними".

"Удаваний "нейтралітет" ізраїльського уряду — це явно проросійська позиція", — йдеться в публікації.

За даними видання The Jerusalem Post від 27 червня, посла України в Ізраїлі Євгена Корнічука викликали в міністерство закордонних справ Ізраїлю на зустріч 3 липня у зв'язку з його критикою політики Ізраїлю.

Нагадаємо, що 23 червня Біньямін Нетаньяху сказав, що біля кордонів Ізраїлю нібито вже помітили західні протитанкові ракетні комплекси, які раніше були передані Україні.

Ми також писали про те, що в ізраїльському місті Хайфа вирішили перейменувати на честь українського футболіста Сергія Баланчука вулицю, на якій розташоване консульство Російської Федерації.