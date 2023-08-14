"Усе за планом": бійці 59-ї ОМПБр провели одночасний штурм 4-х позицій ЗС РФ (відео)

Перед військовими поставили завдання зайняти нові рубежі для подальшого наступу. Під час штурму українські воїни використовували бронеавтомобілі "Хамві".

Українські військові під час контрнаступу продовжують штурмувати ворожі позиції і регулярно діляться з громадянами кадрами з поля бою. Нове відео з ближнім боєм опублікував журналіст Юрій Бутусов у YouTube 14 серпня.

Бійці ЗСУ попри сильний тиск з боку противника продовжують зривати їхні плани. Зокрема, йдеться про воїнів 59-ї окремої мотопіхотної бригади, які готували висадку на позиції ЗС РФ.

Перед ними було поставлено завдання значно поліпшити тактичне становище і зайняти нові рубежі, які відкриють нові можливості для подальшого наступу. У результаті військовим вдалося провести одночасний штурм одразу чотирьох позицій російських окупантів.

"Складність виконання завдання була в тому, що одночасно ми штурмували 4 позиції. Вийшло 100% все за планом, як і думали: послідовно зайшли на одну позицію, зайшли на іншу — є успіх, ми пішли на третю позицію, паралельно — на четверту позицію. Техніка відпрацювала, артилерія відпрацювала як треба", — розповів командир 10-го мотопіхотного батальйону 59-ї ОМПБр.

Щонайменше 10 бійців ЗС РФ загинули, а ще 15-20 дістали серйозні поранення.

У ближньому бою бійці Збройних сил України використовували танки і бронеавтомобілі "Хамві". Один із них підірвався, але як зазначив Юрій Бутусов, — це на щастя. Завдяки надійності транспортного засобу, усі поранення та контузії від вибуху були легкими.

Нагадаємо, 14 серпня в Міноборони повідомили, що ЗСУ звільняють Урожайне і наступають у напрямку Мелітополя і Бердянська. Контрнаступ триває і приносить нові успіхи у вигляді деокупованих територій.