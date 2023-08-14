"Понад 200 пошкоджених будівель": який вигляд має Одеса після нічної масованої атаки РФ (відео)

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, через падіння уламків у місті постраждав гуртожиток, супермаркет і ще сотні будівель. У мережі також з'явилися кадри пошкоджень.

Унаслідок нічного удару Збройних сил Російської Федерації по Одесі було пошкоджено кілька сотень будівель. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

Глава адміністрації зазначив, що всі ракети, запущені по місту, було збито, проте через падіння уламків було пошкоджено гуртожиток, супермаркет і ще сотні будівель.

"Зафіксовано понад 200 пошкоджених будівель унаслідок вибухових хвиль та уламків збитих ракет і дронів. На місці працюють оперативні штаби", — заявив чиновник

За словами Олега Кіпера, двоє постраждалих, яких госпіталізували вночі, вже перебувають удома.

"Вдячні військовим за їхню роботу. Сьогодні вночі вони ще раз продемонстрували, яка колосальна робота йде з усіх боків, щоб усі люди були в безпеці", — сказав глава ОВА.

У мережі також з'явилося відео наслідків удару по Одесі. Зокрема, показано зруйнований гіпермаркет Fozzy, у якому вночі спалахнула пожежа.

Нічний обстріл Одеси: що відомо

Нагадаємо, вночі 14 серпня ЗС РФ тричі атакували Одеську область. Окупанти застосували дрони та ракети морського базування типу "Калібр". Усі повітряні цілі були знищені, проте уламки пошкодили безліч будівель. На двох об'єктах спалахнули пожежі.

Голова громадської ради при ОВА Сергій Братчук повідомив, що попередньо відомо про трьох постраждалих — працівників супермаркету.

Прессекретар ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що метою окупантів були житлові будинки. За словами речниці, ЗС РФ продовжують тиск на портову інфраструктуру і ті регіони, які можуть бути більш уразливими.