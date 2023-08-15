Пуски 28 ракет, влучання в будинки та загиблі цивільні: деталі нічного обстрілу України (відео)

Вибухи пролунали у Дніпрі, Луцьку, Львові, Краматорську та у Черкаській області. Силам ППО вдалося знищити понад 50% випущених у напрямку України крилатих ракет, але внаслідок влучань в регіонах є жертви та постраждалі.

Вночі 15 серпня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, застосувавши понад 20 крилатих ракет повітряного та морського базування. Внаслідок прильоту ворожих снарядів є жертви та руйнування як цивільної, так і промислової інфраструктури. Фокус в одному матеріалі зібрав усю інформацію про нічну атаку ЗС РФ.

Обстріл України 15 серпня — вибухи у Львові

Мер Львова Андрій Садовий у Telegram розповів про обстріл міста. З його слів, українська протиповітряна оборона збила багато ракет, проте є влучання у Львові. Зокрема, постраждали приватні помешкання.

"Є влучення в житлові будинки. На верхніх поверхах — пожежа. Евакуюємо людей. Всі служби на місці", — сказав Андрій Садовий.

Він зазначив, що обійшлося без жертв. Проте російська ракета прилетіла у двір дитячого садка, також пошкоджено понад сто будинків, вибито понад 500 вікон та зруйновано дитячий садок.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Львові уламки від ворожої ракети впали на багатоквартирних житловий будинок на вулицях Патона та Каховській, в результаті чого виникло загоряння, також зафіксували руйнування.

"Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило", — заявив він.

Фото: Facebook/Андрій Садовий

Козицький зазначив, що в іншій частині міста також зафіксували невеликі загоряння, проте їх оперативно загасили. В одному з гіпермаркетів стався обвал стелі через падіння уламків ракети. Зафіксували пошкодження транспортних засобів.

Крім цього, у Ставчанах було пошкоджено десять будинків, є люди, які зазнали легких травм. У Суховолі також пошкоджено будинки через ворожу атаку, інформації про постраждалих немає.

Обстріл України 15 серпня — вибухи у Луцьку

Міський голова Луцька Ігор Поліщук заявив, що вночі ворог влучив по одному з промислових підприємств міста.

"Попередньо є постраждалі, інформація щодо цього уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці", — сказав він.

Очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко зазначив, що вночі працювали сили ППО. Також ворог влучив в одне з підприємств промисловості в Луцьку.

"На жаль, внаслідок влучання маємо жертви. Станом на зараз загинуло 3 осіб. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні", — пізніше уточнив голова Волинської ОВА.

Обстріл України 15 серпня — вибухи у Дніпрі

Голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що о 4:30 зафіксували влучання в одне з підприємств Дніпра, там спалахнула пожежа. Попередньо, є постраждалий.

"Поранені 2 людини. 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості. Пожежа загалом охопила понад 800 кв м. Її локалізували", — сказав Сергій Лисак.

Він додав, що під час ранкової ворожої атаки захисники з ПВК "Схід" збили сім крилатих ракет Х-101/555 над Дніпропетровською областю.

Обстріл України 15 серпня — вибухи на Черкащині

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що під ранок ворожі ракети влучили на територію приватного підприємства та медзакладу у Смілі. Минулося без потерпілих.

"Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби", — наголосив він.

Обстріл України 15 серпня — вибухи у Краматорську

Місцевий Telegram-канал повідомив про вибухи в Краматорську Донецької області 14 серпня приблизно о 23:00. Влучання відбулося в базу "Солодке життя". На момент публікації матеріалу військова адміністрація міста офіційно не коментувала нічний інцидент.

Обстріл України 15 серпня — результати роботи ППО

За даними командування Повітряних сил, вночі ЗС РФ здійснили пуски 28 крилатих ракет у напрямку України. Ворог атакував мирні міста, задіявши Х-22, Х-101/Х-555 та "Калібри". У напрямку Дніпропетровської та Запорізької області здійснено пуски 8 зенітних керованих ракет.

Силам ППО впродовж масованої атаки вдалося знищити 16 з 28 крилатих російських ракет.

Нагадаємо, в понеділок, 14 серпня, ворог завдав ракетних ударів по Запорізькій області. В результаті чого загинуло двоє людей. Вночі того самого дня військові РФ атакували Одеську область дронами-камікадзе та ракетами морського базування типу "Калібр". Уламки ракети впали в середмісті Одеси.