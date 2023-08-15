Нічний обстріл України: ЗС РФ атакували мирні міста 28 крилатими ракетами (фото)

Командування Повітряних сил зафіксувало пуски крилатих ракет морського та повітряного базування, а вибухи прогриміли в кількох регіонах країни. Також окупанти атакували Запорізьку та Дніпропетровську області зенітними ракетами С-300/С-400.

У вівторок, 15 серпня, бійці України збили в повітрі над низкою обласних центрів 16 російських крилатих ракет. Загалом під час атаки з боку Російської Федерації було випущено 28 повітряних цілей. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ.

Так, піддалися атаці міста Запоріжжя, Луцьк, Львів, Дніпро, а також Черкаська область.

Приблизно о 04:00 15 серпня 2023 року російські окупаційні сили здійснили ракетний удар по Україні, задіявши ракети повітряного і морського базування.

Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

4 крилаті ракети Х-22 — із шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольці, Шайківка);

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Оленегорськ);

4 крилаті ракети "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

У результаті протиповітряного бою силами і засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

Також зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет систем С-300 і С-400 по територіях Дніпропетровської та Запорізької областей.

Що відомо про підсумки обстрілу 15 серпня

У ніч на 15 серпня російські окупанти обстріляли Україну ракетами.

Атака на Львів

Так, унаслідок атаки ЗС РФ у Львові було пошкоджено житлову цивільну інфраструктуру.

За словами мера міста Андрія Садового, сили ППО України збили дуже багато російських ракет.

"Багато збитих ракет, але і є попадання по Львову. На жаль, постраждали і приватні будинки. Відповідні служби всі вже на виїзді", — написав він.

Атака на Дніпро

Крім того, російські війська обстріляли ракетами місто Дніпро. Так, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ЗС РФ завдали удару по одному з підприємств міста приблизно о 04:20 ранку. За попередніми даними, є один постраждалий.

"О 4:20 (вдарили, — ред.) по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа. Попередньо, 1 потерпілий", — написав Лисак.

Також жителі Дніпра після вибухів у місті почали знаходити на вулицях осколки ракет і ділитися фото в соціальних мережах.

Атака на Луцьк

За словами голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка, російські війська атакували підприємство в місті. За попередніми даними, двоє людей постраждали.

"Волиняни, під час нічної повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Але, на жаль, є "приліт" в одне з підприємств промисловості в обласному центрі. Наразі відомо про двох постраждалих. Про їхній стан згодом повідомимо", — написав він.

Глава ОВА уточнив інформацію про нічний ракетний удар ЗС РФ. За його словами, загинули щонайменше 3 людини.

"Перебуваю на місці події. На жаль, унаслідок влучання є жертви. Станом на цей момент загинули 3 людини. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні", — написав він.

Нагадаємо, що на Таврійському напрямку українські артилеристи за добу виконали 1620 вогневих завдань. ЗСУ знищили 5 танків, 8 ББМ, 5 артилерійських систем і мінометів, 2 РСЗВ, 1 ППО, 2 БпЛА, 8 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки.