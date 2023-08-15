Удари по Львову і Дніпру: ЗС РФ атакували українські міста ракетами (фото)

Російські війська, як повідомив мер Львова Андрій Садовий, вдарили по житловій інфраструктурі міста. Також, за словами голови Дніпропетровської ОВА, є "приліт" по підприємству Дніпра.

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У ніч на 15 серпня російські окупанти обстріляли Україну ракетами. Так, унаслідок атаки ЗС РФ у Львові було пошкоджено житлову цивільну інфраструктуру. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у себе в Telegram.

За його словами, сили ППО України збили дуже багато російських ракет.

"Багато збитих ракет, але і є попадання по Львову. На жаль, постраждали і приватні будинки. Відповідні служби всі вже на виїзді", — написав він.

Раніше Садовий повідомляв про вибухи в місті.

Також про "приліт" говорив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Попередньо: є попадання в нашій області", — заявив він у себе в Telegram.

Пізніше Садовий повідомив, що в одному із житлових будинків на верхніх поверхах триває евакуація.

Андрій Садовий написав, що у місті попадання у житлові будинки

Атака ЗС РФ на Дніпро

Крім того, російські війська обстріляли ракетами місто Дніпро. Так, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ЗС РФ завдали удару по одному з підприємств міста приблизно о 04:20 ранку. За попередніми даними, є один постраждалий.

"О 4:20 (вдарили, — ред.) по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа. Попередньо, 1 потерпілий", — написав Лисак.

Також жителі Дніпра після вибухів у місті почали знаходити на вулицях осколки ракет і ділитися фото в соціальних мережах.

Жителі Дніпра знаходять осколки ракет після вибухів

Удар ЗС РФ по Луцьку

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив у Telegram про "приліт" у Луцьку.

За його словами, російські війська атакували підприємство в місті. За попередніми даними, двоє людей постраждали.

"Волиняни, під час нічної повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Але, на жаль, є "приліт" в одне з підприємств промисловості в обласному центрі. Наразі відомо про двох постраждалих. Про їхній стан згодом повідомимо", — написав він.

Нагадаємо, що в Міноборони Великої Британії 14 серпня повідомили, що РФ обстрілює зерносховища ракетами для знищення авіаносців. Там зазначили, що РФ атакує українські зернові сховища ракетами Х-22, а також часто використовує дрони-камікадзе.

"Наразі Росія використовує деякі зі своїх найкращих озброєнь для ураження об'єктів інфраструктури та транспортування зерна", — сказано в повідомленні.