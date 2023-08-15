Всю ніч витягали тіла і побиту техніку: Андрющенко озвучив втрати РФ після прильотів у Юр'ївці

Поранених внаслідок атаки окупантів розвезли по трьої лікарнях. Майже два десятки росіян померли після поранень вже у медзакладах.

Збройні Сили завдали масованого удару по позиціях росіян під Маріуполем в районі Юр'ївки і поранили понад сотню окупантів. Про це 15 серпня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"З привезених в лікарню інтенсивної терапії в Маріуполь померлих на ранок окупантів вже 13. В Мангуші лікарня забита. Стосовно померлих, то відомо про 5 окупантів. Всю ніч розбирали наслідки та вивозили поранених, трупи та витягали побиту технику. За кількістю автобусів та вантажівок, маркованих "300" кількість поранених становить близько 123-140 нелюдей", — проінформував Андрющенко.

Він додав, що внаслідок атаки спалені вантажівки, паливозаправники та дві БМП. Також Петро Андрющенко зауважив, що попри повідомлення росіян в мережі про ліквідованого полковника ЗС РФ, ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію зараз він не може.

Нагадаємо, що 14 серпня, Сили оборони України завдали удару по командному пункту ЗС РФ в селі Юр'ївка Маріупольського району на Донеччині. Окупанти облаштувалися там на території санаторію "Хвиля". Петро Андрющенко заявив, що внаслідок атаки ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Також повідомлялося, що внаслідок атаки на санаторій було ліквідовано полковника ЗС РФ Віктора Ковальова. Він перебував на території командного пункту в момент удару.