Стратегічні відносини, яких вимагає епоха: Путін і Кім Чен Ин обмінялися листами

Північнокорейський диктатор у своєму посланні заявив про те, що дружба між Москвою і Пхеньяном "була викувана у Другій світовій війні перемогою над Японією".

Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин і президент РФ Володимир Путін 15 серпня обмінялися листами, у яких пообіцяли розвинути двосторонні зв'язки, які північнокорейський лідер назвав "давніми стратегічними відносинами". Про це повідомляє Rodong Sinmun, інтернет-видання ЦК Трудової партії Кореї.

Листи були приурочені до 78-ї річниці визволення Кореї від колоніального панування Японії в 1910-1945 роках, у Південній Кореї це також національне свято.

У публікації повідомляється, що Кім Чен Ин сказав у своєму посланні Путіну про те, що дружбу двох країн було викувано у Другій світовій війні перемогою над Японією.

"Офіцери та солдати Червоної Армії, дорогоцінні сини й доньки російського народу, перемогли фашизм, що загрожував долі людства, завдяки шляхетній прихильності інтернаціоналістичній місії. А потім мужньо виступили у священній війні проти японського мілітаризму", — йдеться в публікації.

Кім Чен Ин переконаний, що дружба і солідарність між країнами переростуть у довгострокові стратегічні відносини, згідно з вимогами нової епохи.

За словами Кім Чен Ина, дві країни завжди виходитимуть переможцями, рішуче підтримуючи і співпрацюючи одна з одною.

Вашингтон звинуватив Пхеньян у постачанні Росії зброї для війни в Україні, включно з артилерійськими боєприпасами, переносними ракетними комплексами, якими керують із плеча, і реактивними снарядами. Водночас і РФ, і КНДР заперечують, що у них є якісь домовленості про постачання озброєнь.

Путін у своєму посланні Кіму, зі свого боку, теж пообіцяв зміцнювати двосторонні зв'язки і висловив упевненість у нарощуванні співпраці, щоб зміцнити стабільність і безпеку на Корейському півострові.

Минулого місяця міністр оборони РФ Сергій Шойгу був присутній на військовому параді в Пхеньяні разом із Кім Чен Ином, який показав свої новітні ракети, здатні нести ядерні боєголовки, і ударні БПЛА.

Також повідомлялося, що в КНДР розпорядилися, щоб жителі рятували портрети Кім Чен Ина під час шторму.