"Нищать все": у Дніпрі є поранені після масованого ракетного удару ЗС РФ, подробиці (фото)

За інформацією ОВА, під час масованої атаки над регіоном наші захисники збили сім крилатих ракет Х-101/555.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що 15 серпня о 4.20 ворожа ракета влучила по одному з підприємств Дніпра. На місці прильоту спалахнула пожежа.

Він сповістив, що внаслідок удару постраждали двоє людей, які отримали різного ступеня ушкодження.

"Поранені 2 людини. 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості", — написав Лисак.

На ураженому підприємстві пожежа загалом охопила понад 800 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно загасили.

"Дякую рятувальникам за злагоджену роботу. Велика вдячність й оборонцям неба. Під час ранкової масованої атаки захисники з повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555", – повідомив Лисак.

З його слів, також під удар потрапив важливий спортивний об’єкт для Дніпра, де займалися діти, приймали всеукраїнські змагання. В будівлі вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна. А на місці вибуху утворилася величезна яма.

Наслідки ракетного удару по Дніпру 15 серпня Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

"Знову страждає цивільна інфраструктура. Болотяні нищать все, що так старанно створювали українці", – прокоментував чиновник.

Такожу у соцмережах повідомляють, що від ракетної атаки постраждав гуманітарний штаб благодійної організації "БФ" "Центр допомоги переселенцям та армії". Сума збитків орієнтовно 100 тисяч гривень.

Наразі у місті працюють комунальні служби, які ліквідовують наслідки ракетного удару.

Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до мешканців міста: "Шановні мешканці постраждалих будинків, оскільки ми з вами це проходили і, фактично, будемо ремонтувати дахи/вставляти вікна/та інше вже в другий раз, то прошу не турбуватися. Відповідні спеціалісти міськради вже працюють по ваших вулицях з самого ранку".

Нагадаємо, 15 серпня ЗС РФ атакували мирні міста 28 крилатими ракетами. У вівторок, 15 серпня, бійці України збили в повітрі над низкою обласних центрів 16 російських крилатих ракет.

Ба більше, ЗС РФ завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську. За попередніми даними, ворог атакував населенні пункти на Донеччині із зенітних ракетних комплексів С-300. Під час розбору завалів і гасіння пожежі рятувальники виявили тіла загиблих.