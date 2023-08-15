Прихована мобілізація триває: у РФ набирають людей і відправляють на фронт, — Міноборони

За словами Анни Маляр, росіяни дедалі більше втрачають мотивацію і не хочуть вирушати на фронт. Але влада продовжує приховані заходи з мобілізації.

У зв'язку зі збільшенням невдоволення в Російській Федерації, публічна мобілізація не проводиться офіційно, проте тривають приховані заходи в цьому напрямку. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Вони зараз не проводять публічну мобілізацію, тому що в них уже зріє невдоволення матерів і дружин через те, що їхні чоловіки, діти чомусь мають гинути в Україні незрозуміло за що. Але вони постійно набирають людей і ведуть приховану мобілізацію. Тому ми не повинні розслаблятися. Так, вони втрачають мотивацію, тому що вони все більше не розуміють, що вони роблять на території України, але їх багато і в них є перевага за кількістю людей", — наголосила Маляр.

Вона також підкреслила, що дані про зниження бойового духу протилежних військ відзначаються, але це не впливає на процес подальшої мобілізації в Російській Федерації.

Нагадаємо, що 31 липня американський Інститут вивчення війни повідомив, що громадяни Росії підпалюють військкомати на території РФ, а також в окупованому Криму. Однак це далеко не всі випадки підпалу військкоматів, які сталися за кілька днів. За даними росЗМІ, за тиждень було здійснено щонайменше 8 спроб підпалити будівлі військових комісаріатів Росії.