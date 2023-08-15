Фантазія чи блеф: які перспективи у нового російського перехоплювача МіГ-41, — експерти

Оглядачі звернули увагу на парадоксальні заяви російських конструкторів, яким нібито вдалося домогтися великої маневреності літака на надзвукових швидкостях і впровадити стелс технології.

Російські ЗМІ вже в традиційній манері "аналогов нет" повідомили про майбутній перший політ МіГ-41 — "революційного літака 6-го покоління". З урахуванням заявлених характеристик російського перехоплювача, американські експерти назвали цей проєкт плодом уяви і блефом, але наскільки справді російські конструктори могли просунутися в розробці нового літака розповіли оглядачі Bulgarian Military у матеріалі від 14 серпня.

Однією з причин створення нового надзвукового перехоплювача — заміна застарілих літаків МіГ-31 з урахуванням сучасних реалій, така необхідність була усвідомлена давно, пишуть російські джерела. Програма зі створення перспективного перехоплювача стартувала ще 1993 року, проте через "брак фінансування" її тимчасово зупинили.

Водночас 2021 року з'явилася інформація, що в межах програми "Перспективний авіаційний комплекс дальнього перехоплення" (ПАК ДП) уже створили дослідний зразок новітнього МіГ-41 із перспективою серійного виробництва 2028 року.

Винищувач-перехоплювач дальнього радіусу дії МіГ-31

Можливі характеристики літака

Покладаючись на відкриті дані, оглядачі пишуть, що літак 5++ покоління (з перспективою 6-го) МіГ-41 діятиме в умовах ближнього космосу, розвиваючи швидкість до 4,5 Махів (5512 км/год). Стверджується, що літак здатний виводити супутники на низькі орбіти, перехоплювати гіперзвукові ракети і здійснювати "інші подвиги", маючи на борту ракети для ураження низькоорбітальних супутників.

Крім того, його авіоніка розрахована не тільки на пілотовані польоти — з огляду на відсутність необхідності для людини витримувати перевантаження до 9g, передбачена можливість безпілотного управління.

Ці сміливі твердження змусили США назвати МіГ-41 фантазіями і блефом росіян. Адже головною інтригою залишаються заяви російських конструкторів, які стверджують, що, з одного боку, літак володітиме стелс технологіями, а з іншого — матиме підвищену маневреність на надзвукових швидкостях.

"Очевидний парадокс досягнення надзвукових швидкостей при збереженні ефективної технології стелс залишається інтригуючою загадкою. Документально підтверджено, що при досягненні швидкості 3000 км/год звичайні покриття стелс швидко руйнуються, роблячи літак добре видимим на радарах", — підкреслили експерти.

За словами оглядачів залишається лише гадати, як розробникам МіГ-41 вдалося розв'язати цю практично нерозв'язну проблему з урахуванням того, що інші важливі тактико-технічні характеристики залишаються туманними.

Нагадаємо, Міноборони РФ повідомили про восьмигодинний політ двох стратегічних ракетоносців Ту-160 над Льодовитим океаном. Експерти припустили, що літаки в цей час могли збирати дані про роботу систем західних ППО, щоб надалі розробити заходи протидії потенційним загрозам.