Два Ту-160 пролетіли над Льодовитим океаном: що бомбардувальники ВКС РФ робили 8 годин у небі

Експерти зазначили, що польоти могли бути демонстрацією військового потенціалу Росії. А серед тактичних завдань, які виконували льотчики, — збір розвідувальних даних про системи ППО інших країн і час їхнього реагування.

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У Міноборони РФ 10 серпня заявили про "плановий політ" двох стратегічних ракетоносців Ту-160, які протягом 8 годин літали над нейтральними водами акваторій Баренцового моря і Північного Льодовитого океану. У зв'язку з цим оглядачі Bulgarian Military розповіли, що російські льотчики могли мати кілька причин для далекого польоту, виконуючи при цьому низку тактичних завдань.

Командувач дальньої авіації РФ генерал-лейтенант Сергій Кобилаш заявив, що російські льотчики дальньої авіації регулярно здійснюють польоти над нейтральними водами Арктики, Північної Атлантики, Чорного і Балтійського морів, а також Тихого океану. Але експерти розшифрували, що можуть означати восьмигодинні планові польоти.

Причини польотів

Однією з причин може бути демонстрація військового потенціалу Росії та утвердження її присутності на міжнародній арені. Проводячи такі польоти, Росія може продемонструвати свою здатність проєктувати силу за межі своїх кордонів і потенційно залякувати інші країни.

Іншою причиною цих польотів може бути збір розвідувальних даних про системи ППО інших країн і час реагування. Підлітаючи близько до повітряного простору інших країн, Росія може перевірити свій час реакції та потенційно виявити слабкі місця у своїх системах протиповітряної оборони. Ця інформація може бути використана для поліпшення власних можливостей ППО Росії та розробки заходів протидії потенційним загрозам.

Звичайно ж, не можна виключати той факт, що польоти можуть слугувати для російських льотчиків і членів екіпажу можливістю відпрацювати далекі польоти і поліпшити свої навички.

Тактичні завдання

Що стосується тактичних завдань, то такі польоти можуть слугувати стримувальним фактором проти потенційних супротивників.

"Демонструючи свою здатність проводити далекі місії, Росія може стримувати інші країни від агресивних дій проти неї. Крім того, ці польоти можуть бути використані як сигнал про готовність Росії захищати свої інтереси та союзників у регіоні", — зазначили експерти.

Наслідки

Однак ці польоти також можуть посилити напруженість і спровокувати реакцію інших країн. Якщо вони не будуть проводитися прозоро і передбачувано, то можуть бути сприйняті як загроза і призвести до непорозумінь і прорахунків. Тому Росії необхідно повідомляти про свої наміри і проводити ці польоти відповідно до міжнародних норм і правил, щоб уникнути непередбачених наслідків, підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін розпорядився модернізувати стратегічний бомбардувальник Ту-160. За інформацією агентства ТАСС, на початку липня, почалися випробування літаків, які були оснащені "найсучаснішою зброєю, комплексом РЕБ і передовою електронікою".