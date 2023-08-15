Отримували "бойові" у тилу: командири частини на Київщині преміювали себе на 14 млн грн (фото)

Посадовці безпідставно отримували щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях на передовій.

Служба безпеки України викрила "тилових" командирів однієї з бригад Нацгвардії, які незаконно присвоїли собі майже 14 млн "бойових" премій. Про це повідомляє пресслужба відомства.

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії і до серпня 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень. Вони отримували щомісячно 100 "бойових", хоча на фронті не перебували.

За даними слідства, до організації оборудки причетні:

заступник командира – начальник штабу військової частини,

командир дивізіону;

командир 3-го батальйону;

начальник відділення обліку особового складу;

заступник командира 1-го батальйону;

командир роти.

Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби). Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Заступнику командира, командиру дивізіону, заступнику командира 1-го батальйону та командиру роти, які отримали доплати сумарно на майже 9 мільйонів грн обвинувальні акти вже скеровано до суду.

Також повідомлено про підозру ще двом посадовцям – командиру одного з батальйонів та начальнику відділення обліку особового складу військової частини. Вони завдали збитки державі на понад 4,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, що керівника Запорізького ОТЦК та СП нібито відправив підлеглих до бойової бригади ЗСУ, але вони не брали участь у боях, натомість отримували "бойові" виплати.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала на Полтавщині топсоратника Киви. Він коригував російські обстріли по передових позиціях Сил оборони на Донецькому напрямку.