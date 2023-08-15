Створюють угруповання швидкого реагування: у Лукашенка попередили про "напад НАТО"

За словами голови Міноборони Білорусі Віктора Хреніна, призначення угруповання військ Альянсу на східному фланзі — раптовий напад і прикриття стратегічного розгортання основних ударних сил.

Міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін, виступаючи в Москві на XI конференції з міжнародної безпеки, заявив, що Захід нібито "зомбує своїх громадян" і проводить ворожу політику поділу слов'янських народів. Про це йдеться в пості Telegram-каналу "Міністерства оборони Білорусі".

"У тому, що європейські владні еліти орієнтовані саме на глобальну війну зі Сходом, сумніватися не доводиться", — заявив Хренін.

За його словами, на Заході проводиться інтенсивний військовий вишкіл, вливаються величезні суми грошей.

"Мета очевидна — сформувати умови, щоб середньостатистичний європеєць <...> був готовий воювати і вбивати своїх східних сусідів", — сказав він, додавши, що створення тритисячного угруповання військ НАТО на східному фланзі альянсу непросто так декларується.

Хренін стверджує, що призначення угруповання військ Альянсу — раптовий напад і прикриття стратегічного розгортання основних ударних сил НАТО.

Нагадаємо, що українські військові навчилися виявляти російські мінні поля за допомогою БПЛА. Земля достатньо розігрівається за день, щоб у сутінках можна було побачити міни через тепловізійний канал.

Також повідомлялося, що за прямим указом ЗСУ перекинули резерви на Лимано-Куп'янський напрямок. Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий уточнив, що Лимано-Куп'янський напрямок перебував під особистим контролем командувача.