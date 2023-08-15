Боєприпаси та бойові машини: Швеція планує надати Україні допомогу на понад $300 млн

Уряд скандинавської держави може отримати дозвіл про продаж США мисливського робота Rb 99 (AMRAAM), який передадуть Києву.

Швеція визначилася з черговим 13 пакетом військової допомоги для України, обсяг якого становитиме 314 мільйонів доларів. На сайті уряду 15 серпня повідомили подробиці.

Нова ініціатива передбачає надання боєприпасів для систем ППО і бойових машин, які країна вже передала Україні раніше. Запасні частини для яких систем техніки будуть передані, урядовці не назвали.

Швеція також планує передати транспортні засоби та аварійно-рятувальні засоби. У новому пакеті допомоги також включене обладнання для розмінування.

Наразі уряд скандинавської держави отримує дозвіл про продаж у США мисливського робота Rb 99 (AMRAAM). Україні його буде передано на безоплатній основі.

"Загальна вартість тринадцятого пакета підтримки становить приблизно 3,4 мільярда шведських крон", – йдеться у повідомленні.

Пакет підтримки також включає компенсацію Збройним силам Швеції. Йдеться про транспортні витрати і витрати на охорону.

За інформацією видання SVT, міністр оборони Пол Йонсон наголосив важливо підтримувати українську ППО. У зв’язку з цим пропонують реалізувати США ракети AMRAAM "повітря-повітря", щоби згодом їх передали Україні. Серед іншого, у ньому боєприпаси та запчастини до систем Archer та Stridsfordon 90.

Пол Йонсон зазначив, що Швеція у короткостроковій отримає низький рівень готовності армії, але у перспективі це можна виправити.

Нагадаємо, 14 серпня у США оголосили про додаткові 200 мільйонів допомоги Україні. Українські військові отримають більше ракет для ППО, артилерійських снарядів, протитанкових засобів, а також обладнання для розмінування.