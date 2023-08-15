"Марафон, не спринт": Україні потрібно налаштуватися на довгу війну, — Верещук

Українці мають бути готові до того, що перемога не настане за 2-3 тижні або до кінця року, вважає міністерка. Перед цим на громадян чекає важка боротьба з російською агресією.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук висловила невтішний прогноз про те, як довго ще може тривати війна. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі 15 серпня.

За її словами, на швидку перемогу розраховувати не варто. Весь шлях боротьби буде тривалим і важким, а всі розмови про те, що залишилося почекати "2-3 тижні", "до кінця року" або навіть "наступної весни" не відповідають дійсності.

"Маємо налаштуватися на тривалу боротьбу. Громадяни і влада — всі мають налаштуватися на тривалу і важку війну. І тільки тоді ми переможемо. Налаштовуємося на марафон, а не на спринт, на бій із дванадцяти раундів, а не з трьох", — йдеться в повідомленні.

Під час війни кожен має перебувати на своєму місці, як зазначила Ірина Верещук. Зокрема вона прописала такі пункти:

потрібно братися тільки за реалістичні речі і не витрачати свої ресурси та час на те, що "не злетить";

фокус необхідно тримати виключно на головних речах, ігноруючи все інше. Тобто, необхідно визначитися з пріоритетами;

корупція = державна зрада і ніяк інакше. Тільки жорсткі рішення можуть спрацювати;

на політиканство і горлопанство потрібен мораторій, а з'ясовувати стосунки необхідно тільки після війни, щоб не зміщувати фокус уваги з головного.

"Робимо максимум тут і зараз. Спокійно. День за днем. І підтримуємо одне одного. Це теж важливо. Саме тому ми вистояли минулого року. Саме тому ми, нарешті, переможемо", — підсумувала Ірина Верещук.

Ірина Верещук представила невтішний прогноз про закінчення війни Фото: Скриншот

Нагадаємо, 30 липня соцопитування показало, що 30% українців згодні на завершення війни за будь-яку ціну. Водночас більша частина опитаних громадян, як і раніше, вірить у перемогу і вигнання російських окупантів на кордони станом на січень 2022 року.