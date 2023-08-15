Горіло і диміло: поліція показали перші кадри після обстрілу Львова (відео)

Патрульні поліцейські, дізнавшись про удар російської ракети по будинку у Львові, поспішили рятувати людей: забігли в будинок, де палала квартира, і повідомили пожежників про місця загоряння.

Патрульна поліція Львівської області опублікувала кадри перших хвилин після російського удару по Львову зранку 15 серпня 2023 року. На відео зафіксовано, як поліцейські кинулись рятувати людей — шукали спосіб, як дістатись всередину під'їзду. Про це розповіла пресслужба установи на сторінці Facebook.

Відео зняте нагрудною камерою патрульного поліцейського, свідчить запис. Чути, як чоловік біжить у напрямку будинку, постраждалого внаслідок обстрілу армією РФ. Колега повідомляє, як можна дістатись до під'їзду, де вогонь загрожує людям. Після цього вони кидаються всередину будівлі і біжать сходами нагору. При цьому гукають, щоб громадяни виходили назовні.

У кадр потрапила жінка, яка дещо затрималась: шукала ключі від квартири. Поліцейський стежить, щоб вона безпечно спустилась сходами. Коли помітив квартиру, в якій спалахнула пожежа, повідомив про це рятувальникам.

Зазначимо, ЗС РФ обстріляли Україну зранку 15 серпня. Для обстрілу використали різні види ракет — Х-22, Х-101/Х-555, "Калібри". Згідно з заявою Повітряних Сил того ранку вдалось збити 16 ракет, тоді як ворог випустив 28. У напрямку Львівщини летіло 6 ракет, вдалось збити одну.

Військова адміністрація Львівщини розповіла, що загиблих немає — є близько 20 поранених. Від обстрілу постраждали мирні споруди: житловий будинок, дитячий садочок, приватні будинки, медичний коледж, приватне підприємство. Загалом пошкоджено близько 100 будинків.

Крім Львівщини, цього ранку ворог вдарив і по низці інших регіонів: ППО спрацювало на Вінниччині, Хмельниччині, Рівненщині та ін. Крім того, в Луцьку загинуло двоє людей — працівників підприємства, яке постраждало від російського обстрілу..

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат закликав українців не чекати свят, щоб іти в укриття під час тривоги: пояснив, що для ворога не існує якихось "особливих дат". Також офіцер назвав російську ракету, яку не вдалось збити жодного разу: не допоміг навіть ЗРК Patriot.