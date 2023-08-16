Соцпрацівниця в РФ вкрала мільйон рублів компенсації за ліквідованого "вагнерівця", — росЗМІ

За словами журналістів, 25-річний Модест Данилов із села Гам був ліквідований у Луганській області України ще в листопаді 2022 року. На війну він потрапив у складі однієї "з перших груп" найманців, коли підписав контракт, будучи у в'язниці.

У Республіці Комі РФ соціальна працівниця вкрала понад мільйон рублів (близько 380 тисяч гривень) компенсації у літнього батька, який отримав компенсацію за ліквідованого в Україні сина-"вагнерівця". Про це пише Telegram-канал"Осторожно, новости".

Повідомляється, що 25-річний Модест Данілов із села Гам був ліквідований у Луганській області України ще в листопаді 2022 року. На війну він потрапив у складі однієї "з перших груп" найманців, коли підписав контракт, будучи у в'язниці.

У матеріалі йдеться, що ще 2021 року Модест отримав три роки колонії суворого режиму. Так, його визнали винним у трьох епізодах викрадення автомобілів, а також у керуванні автомобілем у нетверезому стані.

Журналісти пишуть, що виплати за Данилова отримав його 69-річний батько Анатолій. У нього були серйозні проблеми зі здоров'ям, а тому кілька місяців йому допомагала співробітниця міжрайонного центру соцобслуговування населення "Доброта". Жінка, 48-річна Олена, втерлася в довіру до чоловіка, а потім заволоділа грошима.

У РФ соцпрацівниця вкрала компенсацію за вагнерівця Фото: Осторожно, новости

Повідомляється, що в січні 2023 року Анатолій Данилов помер. Про те, що Олена вкрала в нього гроші, родичі дізналися кілька днів тому. Жінку вже затримали російські силовики, вона у всьому зізналася.

Нагадаємо, що російський екс-міністр виїхав до США через повістку. Денис Шаронов стверджує, що йому стало небезпечно перебувати в Росії і він запросив політичний притулок у США, оскільки це "єдине місце, звідки немає видачі".

Також повідомлялося, що в Росії презентували надувний військово-польовий храм. За розробку машини з надувним військово-польовим храмом відповідає російська православна церква (РПЦ), він розгортається за 10 хвилин і може вміщати до 60 осіб.