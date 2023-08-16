Поліція Маямі передала Україні зброю, яку відібрали у місцевих гангстерів, — нардеп (фото)

У світі це перший подібний реалізований проєкт, і його вже почали підтримувати мери інших американських міст.

101 одиниця стрілецької зброї, конфіскована поліцією Маямі, була передана правоохоронцям міста Ірпінь на Київщині. Про це повідомив депутат Верховної Ради Мар'ян Заблоцький.

"Півтора роки тому це була просто ідея-фікс. Сьогодні — це реалізований проект, аналогів якому не було в історії. Зараз часто говорять про гарантії безпеки. Найкраща з них — це те, що сьогодні одне велике місто США передає величному українському місту. Це — зброя. І є безліч способів, за яких рядові американці готові нею з нами ділитися", — написав депутат.

Правоохоронці Ірпеня з новою зброєю Фото: М. Заблоцький

Він зауважив, що перша партія зброї в межах проєкту "Український арсенал свободи" вже надійшла.

Правоохоронці також найближчим часом отримають 74 новеньких AR-15 і понад 600 одиниць зброї вже від іншого міста у межах другої партії.

"Пані-мер одного дуже великого мегаполіса, українка за походженням, сама вийшла на зв’язок, коли дізналась про конфісковану зброю і така: "Ми в ділі". Нам є, що просити. Їм є, що віддавати. Perfect match", — написав Заблоцький.

Правоохоронці Ірпеня з новою зброєю Фото: М. Заблоцький

Нагадаємо, що Австралія відправила в Україну партію штурмових гвинтівок ACAR. Гвинтівка надана в калібрах 5,56 мм і 7,62 мм. Неофіційні відгуки про ACAR на сьогодні є позитивними.

Раніше повідомлялося, що СБУ застосувала експериментальний морський дрон для атаки на Кримський міст. Україна використовувала дрон під назвою "Морське немовля". Він розроблявся багато місяців.