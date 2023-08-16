Нічна атака на Одеську область: дрони Shahed вдарили по одному з портів на Дунаї (фото)

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, головною ціллю окупантів знову були портова і зернова інфраструктура на півдні регіону.

Уночі 16 серпня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеської області ударними БпЛА типу "Shahed-136/131", повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Пуски ударних безпілотників відбувалися в кілька хвиль із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — Краснодарський край РФ, Чауда — тимчасово окупована територія України, Крим).

Силами протиповітряної оборони було знищено 11 ворожих безпілотників над Одеською областю.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про те, що область була атакована дронами-камікадзе двічі. За його словами, головною метою окупантів знову були портова і зернова інфраструктура на півдні регіону.

Ворогу вдалося завдати удару по одному з портів на Дунаї. Пошкоджено складські приміщення та зерносховища, спалахнула пожежа, яку рятувальники ДСНС оперативно загасили. Постраждалих немає.

"Вдячний усім, хто сьогодні вночі, прислухаючись до попереджень про небезпеку, спускався до укриттів і перебував у безпечних місцях. Як бачите, це дуже важливо, тому що загиблих і постраждалих, на щастя, немає", — зазначив Кіпер.

Наслідки удару ворожих дронів по порту в Одеській області 16.08 Фото: Одеська ОВА

Фото: Одеська ОВА

Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, 15 серпня у ЗСУ розповіли про характер і тактику ракетних ударів РФ. Противник так організовує запуски ракет, щоб ввести в оману операторів ППО.

Крім цього, вранці 15 серпня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по території України. Постраждали Запоріжжя, Луцьк, Львів, Дніпро, а також Черкаська область. Українським захисникам вдалося ліквідувати 16 із 28 повітряних цілей.