"Ми повинні були берегти своїх солдатів": український генерал розповів про бої за Бахмут

Українські захисники, коли неможливо було втримати позиції, вдавалися до маневрів і флангових ударів. У такий спосіб командування намагалося зберігати особовий склад підрозділів Сил оборони.

Під час важких боїв за Бахмут українське командування розуміло, що за будь-яких обставин необхідно було берегти особовий склад. Тому, щоб протистояти противнику, який кидав у "м'ясні штурми" нові сили, бійці ЗСУ вдавалися до маневрів, заходили з флангів і чекали підтримки. Про те як українські солдати билися за український Бахмут розповів командир 125 окремої бригади Сил ТрО ЗСУ генерал-лейтенант Артур Горбенко.

Воєначальник відзначив специфіку міських боїв у Бахмуті та його передмісті. Багато підрозділів українських військ вели бій у певному відриві від основних сил. Крім того, були труднощі в плані поповнення засобами, взаємодії та управління військами. Також у боях за Бахмут було витрачено величезну кількість боєприпасів — набоїв, гранат і мін, щоб стримувати наступ росіян.

Генерал-лейтенант Артур Горбенко

"Будівлі падали, бетон не витримував, а наші люди продовжували тримати оборону. Ворог не шкодував своїх людей і постійно кидав їх у безрозсудні атаки, але ці "м'ясні штурми" завжди натикалися на стійку оборону наших хлопців", — розповів Горбенко.

Генерал наголосив, що в ситуаціях, коли неможливо було утримати позиції без великих втрат, командири вдавалися до маневрів і ударів із флангів, намагаючись при цьому берегти особовий склад.

"Адже ми можемо щось планувати, ухвалювати певні рішення, але перемогу в бою завжди здобуває простий український солдат. І саме цього солдата ми маємо берегти", — наголосив Горбенко.

Раніше повідомлялося, що на думку військового експерта Петра Черника, українські війська на Бахмутському напрямку володіють ініціативою. Тому цілком можливе оточення російських підрозділів в окупованому місті, і якщо вдасться їх узяти в полон, то це стане першою точкою надлому в цій війні.