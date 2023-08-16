Зупинити паніку: у РФ створюють механізми повного вимкнення мобільних комунікацій, — ISW

За інформацією аналітиків, комунікації громадян сіють паніку і йдуть всупереч офіційним коментарям Кремля щодо рейдів українських ДРГ.

Російська влада, можливо, намагається за допомогою спеціально розроблених механізмів узяти під ще більший контроль інформаційний простір і комунікаційні мережі. На випадки рейдів проукраїнських угруповань (РДК) у прикордонних районах та інших НП. Про це повідомляють у зведенні "Інституту дослідження війни" від 15 серпня.

Комунікації громадян сіють паніку і йдуть всупереч офіційним коментарям прикордонних вилазок ДРГ, таких як "Російський добровольчий корпус" і Легіон "Свобода Росії".

Військові дослідники посилаються на нещодавню публікацію у виданні "Коммерсантъ", у якій ідеться про те, що для повного контролю і відключення мобільних комунікацій влада може вдатися до спеціальних цифрових механізмів.

Автори статті пишуть, що можливі зміни в офіційній стратегії розвитку комунікаційної індустрії, а механізми, що створюються для правоохоронних відомств і операторів мереж, можуть надавати повний контроль над частотами, що спільно використовуються, у разі надзвичайної ситуації.

Зазначається з посиланням на експертів, що спільне використання частот нібито поліпшить якість мобільного зв'язку "в мирний час", оскільки операторам будуть доступні частоти, які зараз використовують лише правоохоронні відомства.

Нагадаємо, що засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, можливо, заборонили висловлюватися про війну Україні. Дослідники ISW пояснили його поведінку і зазначили, що "вагнерівці" підривають діяльність організацій, афілійованих із Міністерством оборони РФ. Взяти під контроль ПВК інших російських бізнесменів не вдається.

Також, за оцінками ISW, Україна просунулася в Луганській області та на заході Запорізької. ЗСУ доводиться долати трьохешелоновану оборонну лінію окупаційного угруповання.