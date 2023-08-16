Під Бахмутом ЗСУ ліквідували роту російських ультрас і три ворожі "супертанки" Т-90М (відео)

Російські окупанти намагаються контратакувати Сили оборони піхотою, але ініціатива на цій ділянці фронту залишається за українськими захисниками.

На Донеччині в районі Бахмута Сили оборони ліквідували роту російських ультрас "Еспаньйола". Про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

З його слів, росіяни спробували контратакувати ЗСУ на цій ділянці фронту. але отримали рішучу відповідь — знищили ворожу бронетехніку та роту окупатів-добровольців.

"Контратака російських військових була доволі сильною, але ми її відбили, більш того, ми знищили три танки Т-90М, а це рідко у нас буває, бо в більшості вони піхотою намагаються штурмувати. Знищили роту піхоти, причому це був такий "фанатський спецназ" — Еспаньйола — це фанати ЦСКА", — сказав Бородін.

Він додав, що ініціатива на цій ділянці фронту зберігається за ЗСУ.

Нагадаємо, що Сили оборони взяли під контроль Урожайне і тримають позиції на північному сході. Зі свого боку ЗС РФ намагається атакувати на Куп'янському та Лиманському напрямках.

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