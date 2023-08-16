Флот РФ тримається ближче до своїх берегів після атак морських дронів, — ВМС (відео)

Наразі російські кораблі намагаються триматися у північно-східній частині Чорного моря. Загарбники зайвий раз не виходять на певні ділянки, оскільки можуть отримати якісь пошкодження.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час телемарафону "Єдині новини" заявив, що після останніх атак на Чорноморський флот російські судна намагаються триматися якомога ближче до власних берегів.

"Що стосується наслідків (атаки морських дронів — ред.). Так, в результаті цих подій вони стали триматися подалі від основної своєї морської бази. Нагадую, що в Чорному морі Севастополь є основною морською базою Чорноморського флоту і друга база — це Новоросійськ", — сказав Дмитро Плетенчук.

З його слів, наразі російські судна намагаються триматися у північно-східній частині Чорного моря.

"Тому так. Це впливає. Зайвий раз не виходять в ті ділянки моря, адже можуть отримати якісь пошкодження. І це помітно", — додав речник ВМС.

Блокада Чорного моря — що роблять росіяни

Також Плетенчук повідомив, що росіяни наразі тероризують торгівельний флот виключно у вербальний спосіб.

"Вони виходять в етер, залякують, опитують, хоча на це не мають ніякого права. Перекривають ділянки моря через так звані прибережні повідомлення, наприклад, ця ділянка перекрита для проведення навчальних стрільб. І ми не гарантуємо безпеку", — розповів він.

На думку Дмитра Плетенчука, цього не достатньо, щоб створити так звану блокаду.

"Для того, щоб створити блокаду, потрібно велике угрупування вивести в море, заблокувати ділянку моря, для того, щоб повз них не змогли пройти ніякі судна. Цього насправді зараз не відбувається. До українських берегів вони не можуть підійти — 100 морських миль ми зараз покриваємо. Якщо вони потикнуться в цю зону, то підуть слідом за "російським кораблем", — наголосив речник.

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Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що Росія повернула в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров". Корабель Чорноморського флоту РФ не тільки є ракетоносієм, а й оснащений протичовновим і мінно-торпедним озброєнням.

Також, за даними ЗМІ, 4 серпня Служба безпеки і Збройні сили провели спільну операцію в бухті Новоросійська, внаслідок якої морський дрон пошкодив російський десантний корабель "Оленегорский горняк".