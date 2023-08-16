У Криму запропонували штрафувати за публікацію фото і відео атак ЗСУ

Ініціатива, яку вже підтримав профільний комітет Держдуми, передбачає штраф для фізичних осіб до 30 тисяч рублів, а для юридичних — удесятеро більший.

Окупаційна влада Криму, так звана "Державна рада Республіки Крим", висунула законодавчу ініціативу, що передбачає накладення штрафу в розмірі до 300 тис. рублів (114 685 гривень — ред.) за публікацію фото- і відеоматеріалів про наслідки атак Збройних сил України на території, підконтрольній Росії, повідомляє ТАСС.

За словами Володимира Константинова, який на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим обіймає посаду "голови Держради республіки", ця ініціатива стосуватиметься чиновників, фізичних і юридичних осіб.

"Наша законодавча ініціатива, підтримана комітетом з оборони в Державній думі, передбачає штрафи для фізичних осіб у разі одноразового вчинення такого порушення до 30 тис. рублів, для державних і муніципальних службовців — до 100 тис., і для юридичних осіб — до 300 тис. рублів", — сказав Константинов.

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував нові атаки по тимчасово окупованому Криму та Керченському мосту, який з'єднує півострів і материкову частину РФ. На думку Резнікова, руйнувати матеріально-технічні лінії свого ворога — є нормальною тактикою.

"Усі ці цілі є офіційними, тому що це (атаки по Криму, — ред.) зменшить здатність росіян воювати проти нас і допоможе врятувати життя українців", — сказав Олексій Резніков.

Нагадаємо, 14 серпня експерт пояснив, чому ЗСУ потрібні ракети Taurus. Після передачі крилатих ракет усі військові локації, як запевняє аналітик Олександр Коваленко, будуть під вогневим впливом України. Далекобійні Taurus надають значно більше можливостей для нанесення ураження ЗС РФ.

Крім цього, 12 серпня повідомлялося, що в РФ погрожують відповіддю за атаки на Керченський міст. У Росії вважають, що атака на цивільні об'єкти, яким є Кримський міст, з боку України неприпустима, оскільки вона могла призвести до жертв серед мирних жителів.