Жодної стратегії: в ГУР оцінили штурм росіян на Куп'янському напрямку (карта)

Українська воєнна розвідка вважає, що Росія все ще прагне вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Росіяни не мають успіхів на Куп’янському напрямку, а їхній наступ не можна назвати успішним. Про це 16 серпня повідомило у Telegram Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Перемог стратегічного військового характеру окупантам наступальні дії не принесли. Вадим Скібіцький, представник ГУР МО, розповів, що Куп’янський напрямок залишається одним з місць, де загарбники не перебувають у статичній обороні, а намагаються й надалі атакувати.

"Успіху тут московити* не мають, але Кремль не полишає спроб досягти бодай мінімальних цілей розпочатої ним війни", – розповів Скібіцький.

Сили безпеки й оборони України й надалі реалізують наступальні дії на кількох ділянках фронту.

Скібіцький у коментарі Financial Times розповів, що за весь час широкомасштабної агресії Росія все ще має надію на виконання завдання-мінімуму, а саме – вийти на адміністративні кордони Донецької області. Українці мають намір цьому завадити.

Утім теперішні дії армії держави-агресора на фронті позбавлені ознак стратегії. З його слів, наступальні операції, які наразі здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру.

"Це лише локалізовані напади", ― зазначив Вадим Скібіцький.

ситуація на Куп'янському напрямку Фото: Deep State

Ситуація поблизу Куп'янська від ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) 14 серпня повідомили, що російські війська просунулися до Куп'янська. Окупанти намагаються прорвати українську оборону, але без резервних підрозділів здійснити це не можуть. Росіяни також скаржаться, що для них безглуздо продовжувати атаки на позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку через надійну оборону та контрбатарейну боротьбу.

Нагадаємо, 16 серпня у 3-й ОШБр повідомили подробиці ситуації поблизу Бахмута. У ЗСУ назвали БПЛА "Ланцет" головною загрозою.