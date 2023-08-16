"Півострів перетворюється на острів": у ЗСУ розповіли про крах логістики окупантів (відео)

Зі слів речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, загарбники змушують людей ремонтувати пошкоджені мости "під дулом автомата". Інакше залучити місцевих не виходить, адже ті бояться нових ударів Сил оборони.

Російські окупанти намагаються відремонтувати уражені мости, але пошук робочої сили ускладнює страх людей перед ймовірними ударами України. Про це в ефірі телемарафону 16 серпня заявила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Дійсно півострів усе більше перетворюється на острів у логістичному сенсі, тому що ускладнена логістика й уповільнена в часі. Залишаються ще шляхи, за якими вона може здійснюватись, але вона перенавантажена на тих шляхах, тому що для військових потреб використовують ті самі напрямки, що і для цивільних", — зазначила вона.

Речниця ОК "Південь" зазначила, що йдеться саме про материкову частину. Також вона розповіла, що росіяни намагаються відремонтувати пошкоджені мости, включно з Кримським. Для цього загарбники створюють ремонтні бригади, але персонал погоджуються працювати неохоче.

"Доводиться зганяти просто під дулом автоматів, тому що люди усвідомлюють, що це зона небезпеки й, якщо туди вже поцілили, це в зоні досягання зброї Сил оборони. А це означає, що і понтонні переправи, як альтернативні, там теж не в абсолютній безпеці", — пояснила Гуменюк.

Коментар Наталії Гуменюк (про логістику в окупованому Криму — з 2:42)

Нагадаємо, окупаційна влада Криму прагне штрафувати мешканців півострова за публікацію фото та відео з наслідками ударів ЗСУ.

14 серпня представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що вибухи в Криму підштовхують росіян до виїзду з тимчасово окупованого півострова. З його слів, більшість російського населення підтримує війну лише "з дивану" і не готова йти в окопи.