Занепад Чорноморського флоту: Україна вивела з ладу п'ять десантних кораблів РФ (відео)

Росія теоретично може посилити свій флот у Чорному морі кораблями Балтійського і Північного флоту, зазначив речник ВМС Дмитро Плетенчук, однак практично це реалізувати неможливо. У підсумку Чорноморський флот перетворюється на "бліду тінь" радянського флоту.

Сили оборони вивели з ладу п'ять великих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ і тепер в окупантів недостатньо сил, щоб заповнити втрати морських сил в акваторії Чорного моря. Про це 16 серпня заявив представник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі каналу "FREEДОМ".

За його словами, наразі можна спостерігати занепад російського флоту в Чорному морі, і його перспективи не такі райдужні, як намагаються піднести російські пропагандисти.

Плетенчук зазначив, що наразі у ВМС РФ у Чорному морі є в розпорядженні сім прикордонних кораблів і шість прикордонних катерів, які здійснюють охорону Кримського мосту.

"Що стосується самого флоту, точно так само — зараз, у принципі, перекрито можливість його поповнювати. Вони його під виглядом навчань як змогли накачали перед повномасштабним вторгненням. Нагадую, одних тільки великих десантних кораблів загнали шість до тих семи, що вже були. Але результат відомий: 5 із них уже, в принципі, не в строю. Відповідно, цей рахунок може зростати", — заявив речник ВМС.

Плетенчук також додав, що існує теоретична можливість перекидання в акваторію Чорного моря кораблів Балтійського і Північного флоту РФ, однак на практиці це реалізувати неможливо. Крім цього, у Росії обмежені можливості з виробництва кораблів на корабельнях у самому чорноморському регіоні.

"Так, у них є корабельні. Дві з них, наприклад, були відібрані під час анексії Криму — це, наприклад, Керч і Феодосія. Вони навіть побудували в Керчі один корабель, нещодавно спущений на воду. Але знову ж таки, давайте дивитися правді в очі. Два роки не змогли провести випробування основного виду озброєння для "Калібрів" на цьому кораблі. Це проєкт "Каракурт", корвет називається "Циклон". Результат очевидний", — підкреслив Плетенчук.

Насамкінець спікер заявив, що загальний знос парку кораблів Чорноморського флоту становить приблизно 60-70%, а держзамовлення з виробництва нових суден виконують лише на 35%, ще й із запізненням на 10 років. Тому на сьогодні російський флот у Чорному морі — це лише "бліда тінь радянського флоту, який фактично дістався Росії у спадок".

Раніше Фокус зібрав інформацію про російський великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк", який був підбитий морським безпілотником 4 серпня. Корабель зазнав пошкодження лівого борту і був відбуксирований у доки Новоросійська.