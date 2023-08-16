"Відбили чотири штурми": у ЗСУ повідомили подробиці наступу росіян на Харківщину (відео)

Російські підрозділи здійснили 15 авіаційних нальотів бойовими штурмовиками та гелікоптерами.

Три штурми в районі Синьківки та один поблизу Стельмахівки здійснили російські війська. Про ситуацію на Куп'янського напрямку повідомив в ефірі телемарафону спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Дії окупантів були марними. Загалом 49 загарбників знищено, 118 поранено, одного взято у полон. Російські підрозділи здійснили 15 авіаційних нальотів бойовими штурмовиками та гелікоптерами.

"На Лиманському та Куп’янському напрямках впродовж доби зафіксовано 541 ворожий обстріл", – повідомив він.

Вдалося українським захисникам знищити чимало ворожої техніки. Зокрема, ліквідовано дві гаубиці Д-30, ворожий бронеавтомобіль, три міномети, два дрони-камікадзе "Ланцет", чотири польові склади з боєприпасами і два бліндажі.

Ситуація на Куп'янському напрямку від Генштабу ЗСУ

На Куп’янському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України, противник вів марні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Вільшанів, Загризового Харківської області. Мінометних та артилерійських обстрілів російських військ зазнали населені пункти Куп'янськ, Піщане, Чернещина. Населені пункти Гранів, Охрімівка, Плетенівка, Крейдянка, Вільхуватка також зазнали артилерійських обстрілів.

Нагадаємо, 16 серпня у бригаді імені князя Романа Великого оцінили наступ росіян на Куп'янськ. Бійці розповіли, що стримують ворога та постійно перебувають під обстрілами артилерії та авіації.