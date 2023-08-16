"Плани амбітні": ЗСУ під Бахмутом зібрали виставку знищеної техніки ЗС РФ, — Жорін

За словами українського майора, для російських окупантів контроль над Бахмутом дуже важливий, тому вони роблять усі спроби, щоб утримати його і відсунути позиції ЗСУ.

В останні кілька днів Бахмутський напрямок практично зник із медійного фокусу. При цьому, там досі тривають важкі бої. Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram-каналі 16 серпня.

За його словами, для російських окупантів цей напрямок став особливо важливим, тому вони продовжують перекидати до міста додаткові резерви, а також значно укріплювати ті підрозділи, які вже борються зі Збройними силами України.

"І навіть забирають найкращі підрозділи з інших напрямків — тому все частіше пробують контратакувати. Плани у ворога тут є, і вони досить амбітні. Але поки наша Третя штурмова всі ці спроби успішно відбиває", — йдеться в повідомленні.

Ба більше, останні спроби противника атакувати вкрай погано закінчилися для них. Тепер в українських військових поруч із позиціями розташувалася ціла виставка російської техніки, яку було знищено під час боїв.

Більше подробиць про просування на цій ділянці фронту не прозвучало.

Максим Жорін поділився оперативною ситуацією на Бахмутському напрямку Фото: Скриншот

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що оточення тисяч солдатів РФ у районі Бахмута буде першою точкою надлому у війні. За словами військового експерта Петра Черника, російське командування дуже боїться поразки під Бахмутом, бо вона матиме політичні наслідки для Москви.

8 серпня Максим Жорін зазначав, що в боях за Бахмут ЗСУ тестують нові системи управління військами. Відпрацювання технологічних рішень для систем управління військами триває фактично під час боїв за зруйноване місто на Донеччині.