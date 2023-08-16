"Кількість зовсім інша": у ГУР заговорили про масовані атаки восени та взимку

За словами представника української розвідки Андрія Юсова, це не прогноз погоди, щоб знати наперед ситуацію. Загроза обстрілів зберігатиметься доти, доки триває війна, але потенціал противника зменшується.

Загроза ракетних обстрілів і атак дронами-камікадзе з боку Російської Федерації зберігатиметься доти, доки триває війна. Зимовий період не стане винятком. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону 16 серпня.

За його словами, незважаючи на те, що небезпека досить висока, Російська Федерація вже використала більшу частину накопиченого ракетного потенціалу.

"Це ж не прогноз погоди. Поки йде повномасштабна війна, поки ворог на нашій землі, його загарбницькі плани не змінилися. І на будь-яку пору року в нього є терористичні плани, а це означає, що є терористична загроза. Ті обсяги ударів, які ми зараз спостерігаємо, вони відповідають спроможностям виробництва ракетного озброєння агресора", — сказав він.

Тактика ворожих ударів змінюється регулярно. Залежить вона від ситуації на передовій, а також від розставлених за сезонами пріоритетів у командуванні.

Саме тому загроза атак зберігатиметься доти, доки не закінчиться агресивна війна, яку розпочала Російська Федерація.

Українців також перед приходом осені цікавить питання, чи можуть росіяни знову почати запускати по 80 і більше ракет, як це було з жовтня минулого року.

"Від повномасштабного вторгнення Росія значною мірою використовувала ракетний потенціал, що накопичився. У нас були удари, коли по 120 ракет одночасно випускав ворог. І сьогодні кількість зовсім інша. Фактично все, що вони виробляють, одразу випускають по Україні. І відновити той запас, який у них був, вони поки що можливості не мають", — підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що у ЗСУ розповіли, яку російську ракету не вдалося жодного разу перехопити в небі. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, впоратися зі знищенням російського об'єкта в небі може тільки система Patriot, однак за півтора року війни ще не було такого шансу.