Міноборони РФ закупить у "Ростеха" артилерію з минулого століття, — росЗМІ

Російська "Мальва" істотно програє за дальністю західним артилерійським системам. Вона може бити на відстань 24-28 кілометрів.

На міжнародному військово-технічному форумі "Армія-2023" Міністерство оборони Російської Федерації уклало контракт на постачання артилерійського комплексу "Мальва". Про це пише російське видання The Moscow Times 16 серпня.

Повідомляється, російське оборонне відомство закупило гаубиці радянського виробництва на колісній базі БАЗ-6610. Дальність ураження "Мальви" становить 24-28 кілометрів.

Як зазначають автори публікації, "Мальва" істотно програє за дальністю західним артилерійським системам.

Російський полковник у відставці Анатолій Матвійчук в інтерв'ю "Известиям" заявив, що дальність згаданих гаубиць буде підвищено, щоб "протистояти західним гарматам".

"Ми маємо підвищити дальність для контрбатарейної боротьби приблизно на 10 км для всіх наших зразків озброєння. Тоді безперешкодно, без входу в зону вогневого ураження, зможемо вражати противника в артилерійській дуелі", — заявив Матвійчук.

Нагадаємо, 27 липня пресслужба "Ростеха" повідомила про завершення державних випробувань першої для російської армії колісної гаубиці "Мальва". Це фактично перша САО на колісній платформі, створена російським оборонпромом.

Ми також писали 16 серпня про те, що Міністерство оборони РФ замовило партію оновлених броньовиків "Тигр-М", прозваних "Божевільний Макс" через величезні листи навісного бронезахисту.

Раніше, 14 серпня, в Росії завершилися державні випробування 125-мм самохідної протитанкової гармати 2С25М "Спрут-СДМ-1", призначеної для десантних військ.