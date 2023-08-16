Другий генерал за день: у РФ помер у в'язниці колишній начальник ФСО Лопирьов, — росЗМІ

За даними росЗМІ, генерал Геннадій Лопирьов відбував термін за хабарі. Своєї провини він так і не визнав.

У Рязанській області у виправній колонії №3 помер колишній керівник Служби охорони на Кавказі (ФСО) Росії генерал-лейтенант Геннадій Лопирьов. Про це повідомляє російське агентство "РИА-Новости".

У колонії генерал відбував покарання за звинуваченням в отриманні хабарів.

За відомостями агентства, у Лопирьова погіршився стан здоров'я, і його швидко госпіталізували в Рязанську обласну лікарню. Попри зусилля лікарів, його життя не вдалося врятувати. Причину смерті не повідомляють.

За що сидів Геннадій Лопирьов

У листопаді 2017 року суд засудив Геннадія Лопирьова до 10 років позбавлення волі за звинуваченням в отриманні хабарів великого обсягу. Слідство встановило, що він брав хабарі від бізнесменів за свою допомогу в укладанні та виконанні державних контрактів на будівельно-ремонтні роботи. Загалом Лопирьов отримав близько 6,3 мільйона рублів.

Геннадій Лопирьов, генерал ФСО Фото: РИА Новости

Крім того, згідно з вироком, генерал-лейтенант мав сплатити штраф у розмірі 150 мільйонів рублів. Однак він так і не визнав свою провину.

Нагадаємо, що це вже не перша смерть російського генерала, яка сталася 16 серпня. Раніше повідомлялося про смерть колишнього командувача Східного військового округу Геннадія Жидка. Він командував російськими окупаційними військами в Україні у 2022 році.

Нагадаємо також, 11 липня російські пропагандисти підтвердили ліквідацію генерал-лейтенанта ЗС РФ Олега Цокова. Він загинув у середині липня в районі тимчасово окупованого Бердянська.

Того ж дня, 11 липня, в українській військовій розвідці підтвердили вбивство екскомандира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького. Його застрелили під час ранкової пробіжки в парку.