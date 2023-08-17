"Повільне постачання зброї": Подоляк висловився щодо страхів Заходу й цілей Росії (відео)

Кремль підживлює параною щодо посиленого збройного конфлікту, щоб союзники України знизили рівень підтримки.

Росія лише 6-7% ракетних ударів завдає по військовим об'єктам, все решта – цивільна інфраструктура. Радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю УНІАН повідомив подробиці.

На його думку, країни Заходу й досі охоплені "паралізуючим страхом" від усвідомлення загрози повномасштабної війни. Все ж вже є розуміння про те, що "у Росії вже не "друга армія світу".

З його слів, наразі Україні не вдається переконати союзників про те, що зупинити Росію потрібно на українській території. Подоляк зазначив, що це – найкращий спосіб захистити решту Європи, а Кремль підживлює параною про посилений збройний конфлікт, щоб союзники України зменшили підтримку.

Він зазначив, що Україну цікавлять франко-італійські комплекси Samp-T та американські комплекси Patriot. Такі системи здатні перехоплювати зокрема балістичні гіперзвукові ракети, які російські загарбники особливо активно використовують останнім часом.

Саме тому Україна просить захід продовжити постачання систем ППО. Подоляк наголосив, що з цим є певні проблеми.

"Паралельно з цим, безумовно, було б непогано отримати F-16", – зазначив він.

Подоляк наголосив, що саме бойові літаки здатні відпрацьовувати балістику та авіаційні керовані бомби, які окупанти активно використовують на прикордонних територіях.

"Ми це все нашим партнерам пояснюємо, там є розуміння", – додав він.

Нагадаємо, 14 серпня в ОП назвали озброєння, яке зменшить бойові можливості РФ. Певні рішення мають прискорити наступ на полі бою, а й збереже життя бійців ЗСУ.