ЗСУ на Півдні знищили 3 ворожі човни тв пункт керування безпілотниками, — Гуменюк

Зараз росіяни нервуються через перспективу просування Сил оборони на цьому напрямку, тому більше починають використовувати станції радіоелектронної боротьби.

На півдні Сили оборони знищили 3 човни росіян та пункт керування безпілотниками на Лівому березі. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Ворожі човни постійно маневрують річкою Дніпро між островів та намагаються захистити свої спостережні пункти і позиції на цій ділянці. Але українським захисникам вдається і в таких умовах завдавати їм ураження.

"Знову 3 човни за минулу добу пішли курсом російського воєнного корабля", — сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що завдяки ЗСУ окрім човнів окупанти залишилися без пункту керування безпілотниками на Лівому березі Херсонщини.

Речниця ОК "Південь" відмітила, що зараз росіянам не дає спокою перспектива просування Сил оборони на півдні, тож вони посилили використання станцій радіоелектронної боротьби.

"Фактично в кожному нашому зведені є знищення також і станції радіоелектронної боротьби за добу, тому що ворог намагається глушити наші безпілотники", – сказала вона.

На сьогодні ворог розгорнув на Лівобережжі досить багато пунктів відеоспостереження і радіолокації. Один із українських безпілотників зміг влучити у розвідувальну станцію окупантів.

Нагадаємо, що на Південному напрямку Сили оборони знищили російської техніки на 100 мільйонів доларів, влучивши з HIMАRS по ворожому дивізіону ЗРК С-300.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом Сили оборони знищили роту російських ультрас — прихильників ЦСКА і три ворожі танки "Прорив" Т-90М.