"Адмірал Макаров" готовий до застосування: в ОК "Південь" розповіли про загрозу з моря

За даними командування, наразі в акваторії перебувають дев'ять російських кораблів в катерів, але Чорне море на "боці України" черед штормову погоду.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що напівспоряджений фрегат "Адмірал Макаров" перебуває в пункті базування та готовий до застосування. Про це вона повідомила під час телемарафону.

"Ракетоносіїв на бойовому чергуванні (у морі, — ред.) не зафіксовано, але ми знаємо, що напівспоряджений "Макаров" перебуває в пункті базування та готовий до застосування", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що наразі в Чорному морі перебувають дев'ять кораблів і катерів. Проте, крім бойових кораблів, є ще судна забезпечення та прикордонної служби, якими ворог намагається убезпечити безпеку прибережних вод. За словами Гуменюк, Чорне море також "на нашому боці", воно штормить.

Речниця ОК "Південь" наголосила, що підводні човни Російської Федерації в Чорному морі готові до виходу. Для того, щоб зайняти пускові рубежі, їм достатньо 2-3 години.

Нині російські кораблі перебувають у північно-східному районі Чорного моря, оскільки його вони вважають безпечним. Ворог продовжує переховуватися за місцем огляду цивільних суден перед заходом у Керченську протоку. Зокрема, ЗС РФ починають ховатися за цивільними, коли відчувають небезпеку. Також вони зміцнили оборону своїх пунктів базування в тимчасово окупованому Криму та біля російських берегів.

Нагадаємо, 17 серпня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про знищення трьох ворожих човнів і пункту керування безпілотниками на Лівому березі Херсонщини. За її словами, окупанти нервують через перспективу просування Сил оборони на Південному напрямку, тому більше почали використовувати станції радіоелектронної боротьби.

16 серпня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що РФ у Чорному морі навмисне тероризує кораблі слабких країн.