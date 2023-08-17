У Росії пригрозили штрафами за розповсюдження фото й відео розташування ЗС РФ, – ISW

Американські аналітики пояснили, що будь-яка цензура вплине на їхню здатність висвітлювати російські операції.

У Росії влада має намір запровадити штрафи за розповсюдження фото й відео, які містять інформацію щодо розташування військ, а також негативно оцінюють критику свого військового командування за неспроможність "залучити та навчити ефективних військових офіцерів" середнього рівня для керівництва окупаційними військами в Україні. На сайті Інституту вивчення війни (ISW) повідомили подробиці.

Сенатори виступили з пропозицією внести відповідну поправку до законів. Норми посилять тенденцію придушення Кремлем публічних заяв проти війни.

Аналітики зазначили, що залишається незрозумілим, як саме ця поправка чи попередні вказівки, видані владою РФ блогерам, впливають на їхнє висвітлення війни в Україні. У ISW пояснили, що будь-яка цензура вплине на їхню здатність висвітлювати російські операції.

"Але ми й надалі будемо відстежувати зміни в російському інформаційному просторі, які здатні вплинути на повідомлення стосовно бойових дій в Україні у відкритих джерелах", – йдеться у дописі Інституту вивчення війни.

У повідомленні йдеться про те, що воєнні блогери висловили своє розчарування військовими офіцерами середньої ланки. Один із пропагандистів навіть стверджував, що офіцер своєму підрозділу наказав запровадити додаткові бюрократичні заходи. Це нібито відбулося після візиту Андрія Дьоміна, командувача військами протиповітряної та протиракетної оборони РФ, який спочатку радив уникати такої бюрократичної практики.

Інші пропагандисти стверджували, що у російському інформаційному просторі виник гнів, спрямований на саме офіцерів середньої ланки. Вони вважають, що в першу чергу негатив повинен бути спрямований на вищих чиновників, які "призначили поганих командирів".

Нагадаємо, 17 серпня у ISW повідомили, що Кремль намагається примусити низку країн відмовитися від співпраці з ПВК "Вагнер". Влада нібито прагне знищити або реструктурувати організацію.