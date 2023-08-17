Кремль намагається примусити низку країн відмовитися від співпраці з ПВК "Вагнер", — ISW

За словами аналітиків, російський уряд погрожує, що припинить військово-технічну та матеріальну підтримку деяким країнам Африки, якщо вони продовжать співпрацювати з "вагнерівцями".

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У Міністерстві оборони Росії можуть примушувати країни Африки не співпрацювати з ПВК "Вагнер". Для цього використовується форум "Армія-2023". Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 16 серпня йдеться, що в Кремлі на форумі рекламують підконтрольні Міноборони РФ приватні військові компанії.

За словами аналітиків, російський уряд погрожує, що припинить військово-технічну та матеріальну підтримку деяким країнам Африки, якщо вони продовжать співпрацювати з "вагнерівцями".

Також в ISW заявили, що в Міноборони РФ уже пред'явили представникам Буркіна-Фасо ультиматум.

Аналітики зазначили, що про все це говорять джерела, які пов'язані безпосередньо з ПВК "Вагнер". Передбачається, що в Кремлі зараз хочуть знищити або реструктурувати ПВК "Вагнер" на користь компаній, контрольованих Міністерством оборони РФ.

Нагадаємо, що 15 серпня в ISW заявили, що Міноборони РФ, попри гучні заяви, не може взяти під контроль ПВК. У компанії "Конвой", яку фінансують окремі російські банки та підприємства, налічується 400 осіб. Вони отримують зарплату в розмірі 200-300 тисяч рублів за місяць.

Зокрема, 15 серпня в ГУР України назвали ПВК "Вагнер" у Білорусі "частиною гри". За словами представника військової розвідки Андрія Черняка, Кремль може використовувати найманців Пригожина для провокацій на кордоні з країнами НАТО, однак повертатися в Україну вони не мають наміру.