ДРГ з наліпками "власність ФСБ Росії" намагалася прорватися на Брянщину, — росЗМІ (фото)

Зі слів пропагандистів, диверсанти нібито намагалися потрапити до РФ через Стародубський район для здійснення провокацій. Внаслідок боєзіткнення загинув офіцер ФСБ.

В Росії повідомили про спробу прориву через кордон на Брянщині української ДРГ з 5 осіб. Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Зазначається, що інцидент стався 16 серпня у Стародубському районі.

"Припинено спробу проникнення на територію Росії українських диверсантів, які намагалися перетнути кордон у Стародубському районі Брянської області. Четверо диверсантів знищено", — повідомили у пресслужбі ФСБ.

Повідомляється, що на місці бою виявили FPV-дрони з наліпками "Власність ФСБ Росії" та російською символікою. В ФСБ заявили, що ДРГ готувала провокації на російській території.

Пізніше ЗМІ оприлюднили відео, на якому зафільмовані нібито ліквідовані диверсанти.

У російських місцевих телеграм-каналах повідомили, що під час боєзіткнення з української ДРГ загинув офіцер ФСБ Денис Стаценко.

"За деякими даними, група складалася з 15 диверсантів, які натрапили на приховану позицію російських прикордонників. Після бою на короткій дистанції противник відступив, покинувши тіла вбитих. На жаль, з нашого боку були втрати — один боєць отримав поранення і помер дорогою до шпиталю. Це був наш земляк із міста Лермонтова – Стаценко Денис Володимирович", — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що прикордонники захопили кілька одиниць стрілецької зброї західного виробництва, вибухівку та інші комплектуючі.

Нагадаємо, що у РФ заявили, що бійці прикордонної служби ФСБ нібито вступили в бій із "диверсантами", які спробували прорватися в Брянську область 15 серпня.

9 серпня росЗМІ повідомляли, що великий фанерний завод на Брянщині нібито потрапив під обстріл. Крім цього було пошкоджено кілька житлових будинків.