"Потрапили у фанерний завод": у РФ заявили про обстріл селища під Брянськом (відео)

За інформацією російського ЗМІ, приблизно шість снарядів влучили в один із найбільших фанерних заводів регіону. На місці працюють екстрені служби.

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Губернатор Брянської області Російської Федерації Олександр Богомаз 8 серпня заявив про обстріл селища Біла Берізка Трубчевського району Брянської області. Про це він написав у Telegram.

За його словами, пошкоджено кілька житлових будинків, господарських будівель, адміністративну будівлю прохідної та виробничих приміщень промислового підприємства, торговельні точки та кілька особистих автомобілів.

Водночас Telegram-канал Mash стверджує, снаряди влучили в один із найбільших фанерних заводів регіону. На місці працюють оперативні та екстрені служби, постраждалих немає.

Один із російських пабліків опублікував відео подій у Брянській області 8 серпня.

Обережніше, на відео присутня ненормативна лексика

Чи є реакція України?

На момент написання новини офіційних коментарів ЗСУ з цього приводу немає.

Напередодні також повідомлялося, що в Брянській області невпізнаний безпілотник атакував місто Трубчевськ. За даними журналістів, унаслідок падіння безпілотника в будівлі поліції вибило вікна.

Крім цього, 30 липня влада Брянської області звинуватила ЗСУ в обстрілах. Місцева влада стверджує, що снаряди пошкодили одне домоволодіння, постраждали дві жінки.

Нагадаємо, що український Центр національного опору 28 липня попереджав про ймовірність терактів у Брянській області, які мала влаштувати російська влада.

Фокус також писав, що в Климовському районі Брянської області 19 липня на міні підірвалися троє військових РФ. Усі окупанти загинули на місці.