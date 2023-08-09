"Попали в фанерный завод": в РФ заявили об обстреле поселка под Брянском (видео)

По информации российского СМИ, около шести снарядов попали в один из самых крупных фанерных заводов региона. На месте работают экстренные службы.

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Губернатор Брянской области Российской Федерации Александр Богомаз 8 августа заявил об обстреле поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, повреждены нескольких жилых домов, хозяйственных построек, административное здание проходной и производственных помещений промышленного предприятия, торговые точки и нескольких личных автомобилей.

В то же время Telegram-канал Mash утверждает, снаряды попали в один из самых крупных фанерных заводов региона. На месте работают оперативные и экстренные службы, пострадавших нет.

Один из российских пабликов опубликовал видео событий в Брянской области 8 августа.

Осторожнее, на видео присутствует ненормативная лексика

Есть ли реакция Украины?

На момент написания новости официальных комментариев ВСУ по этому поводу нет.

Накануне также сообщалось, что в Брянской области неопознанный беспилотник атаковал город Трубчевск. По данным журналистов, в результате падения беспилотника в здании полиции выбило окна.

Кроме этого, 30 июля власти Брянской области обвинили ВСУ в обстрелах. Местные власти утверждают, что снаряды повредили одно домовладение, пострадали две женщины.

Напомним, что украинский Центр национального сопротивления 28 июля предупреждал о вероятности терактов в Брянской области, которые должны были устроить российские власти.

Фокус также писал, что в Климовском районе Брянской области 19 июля на мине подорвались три военных РФ. Все оккупанты погибли на месте.