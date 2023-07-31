Взрывы в Брянской области РФ: БПЛА атаковал полицейский участок, — росСМИ (видео)

По данным журналистов, в результате падения беспилотника в здании полиции выбило окна. Также повреждения получила крыша.

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В Брянской области неопознанный беспилотник атаковал город Трубчевск. Об этом сообщает российское медиа Mash.

Согласно данным российских журналистов, БПЛА якобы совершил атаку на местный полицейский участок, в результате чего здание получило повреждения. Сообщается, что в участке выбило окна, кроме того, повреждения получила крыша здания.

Атака БПЛА на Москву и Ростовскую область

Напомним, 30 июля под российским Таганрогом Ростовской области упал неизвестный БПЛА самолетного типа, что повлекло масштабный пожар. Из-за этого в хуторе Дарагановка пропал свет.

Кроме того, ночь 30 июля в Москве и Подмосковье были слышны звуки взрывов, которые, согласно заявлениям российских властей, связаны с налетом беспилотных летательных аппаратов. По сообщению Минобороны РФ, дроны якобы были сбиты российской ПВО. По данным СМИ, в результате атаки было повреждено здание бизнес-центра "Москва-Сити".