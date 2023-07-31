Вибухи в Брянській області РФ: БПЛА атакував поліцейську дільницю, — росЗМІ (відео)

За даними журналістів, унаслідок падіння безпілотника в будівлі поліції вибило вікна. Також пошкоджень зазнав дах.

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У Брянській області невпізнаний безпілотник атакував місто Трубчевськ. Про це повідомляє російське медіа Mash.

Згідно з даними російських журналістів, БПЛА нібито здійснив атаку на місцеву поліцейську дільницю, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень. Повідомляють, що у відділку вибило вікна, крім того, пошкоджень зазнав дах будівлі.

Атака БПЛА на Москву та Ростовську область

Нагадаємо, 30 липня під російським Таганрогом Ростовської області впав невідомий БПЛА літакового типу, що спричинило масштабну пожежу. Через це в хуторі Дараганівка зникло світло.

Зокрема, вночі 30 липня в Москві та Підмосков'ї було чути звуки вибухів, які, згідно із заявами російської влади, пов'язані з нальотом безпілотних літальних апаратів. За повідомленням Міноборони РФ, дрони нібито були збиті російською ППО. За даними ЗМІ, унаслідок атаки було пошкоджено будівлю бізнес-центру "Москва-Сіті".