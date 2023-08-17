"Здоров'я вже не те": у ЗСУ підтвердили, що Кримський міст не працює на 100% (відео)

За словами спікерки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, деякі автомобільні смуги мосту все ж таки відкрито, але в обмеженому режимі і тільки для легкового транспорту. Залізниця теж не забезпечує повноцінної логістики.

Пропускна спроможність Кримського мосту обмежена, він працює не на повну силу, таку заяву в ефірі телемарафону зробила очільниця Об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, міст поставили на провітрювання після нещодавнього задимлення, яке здіймалося над цим незаконно зведеним об'єктом.

"Він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність", — сказала Гуменюк, додавши, що деякі автомобільні смуги все ж таки відкриті, але в обмеженому режимі: тільки для легкового транспорту. Залізниця теж працює в обмеженому режимі і повноцінної логістики не забезпечує. Приблизно в тому самому становищі Чонгарський і Генічеський мости.

"Погане самопочуття, здоров'я вже не те": ГУР — про Кримський міст

Військову переправу "Кримський міст" використовують для перекидання сил і засобів для вбивства українців

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив про "погане самопочуття" Кримського місту: "Здоров'я вже не те, що було". Він також уточнив, що обставини не залишають надій на поліпшення.

Якщо ми говоримо про ту конструкцію, яку росіяни називають Кримським мостом, то від самого початку — від самого проєктування і до реалізації — вона містила в собі серйозні прорахунки, пояснив Юсов.

"І конструкторські рішення, і в плані виконання — дуже небезпечна конструкція", — додав він також, що після повномасштабного вторгнення російські війська стали використовувати міст, по суті, як військову переправу для перекидання сил і засобів вбивства громадян України.

Юсов попередив, що і цивільним росіянам не варто користуватися цим "дуже небезпечним" об'єктом, який розташований на території морської акваторії незаконно. Але справа не тільки і не стільки в самому мості.

"Мова не тільки про Кримський міст: відбуваються комплексні заходи, низка інцидентів на всіх тимчасово окупованих територіях у Криму, які пов'язані з логістикою окупантів <…> робиться все, щоб Крим перестав бути хабом для ворожої техніки та особового складу", — пояснив Юсов.

Нагадаємо, що Кримський міст не функціонує з осені: експерт зазначив важливий нюанс у роботі Кримського мосту.

Також повідомлялося, що 11 серпня представники ГУР попередили жителів Москви про збільшення атак дронів і застарілу оборонну систему російської столиці.