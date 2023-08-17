Прямо в житловому будинку: ЗС РФ продовжують облаштовувати госпіталі для поранених, — Генштаб

За даними командування, окупанти не відмовлялися від практики використовувати цивільну інфраструктуру на захоплених територіях для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Через велику кількість поранених у населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські загарбники встановили польовий госпіталь на території цивільного будинку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям", — ідеться в повідомленні.

У населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські військовослужбовці облаштували територію цивільного будинку під польовий госпіталь, де на лікуванні перебувають понад 30 поранених окупантів.

Нагадаємо, що мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти активно перетворюють місто на військовий госпіталь. На території поруч із колишнім дитячим санаторієм, який окупанти перетворили на військовий шпиталь від початку війни, спостерігається постійний цілодобовий рух карет швидкої допомоги та вантажівок із пораненими окупантами.

А також у Росії приступили до створення великомасштабних комплексів, призначених для обробки, дослідження та утилізації тіл загиблих російських військових, які брали участь у конфлікті в Україні. Головне управління розвідки заявляє, що російська армія не в змозі впоратися з великим потоком військових, загиблих під час війни.