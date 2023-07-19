Місто перетворилося на військовий госпіталь: стало відомо, куди окупанти відвозять "елітних 300-х"

Мер Мелітополя зазначив, що зараз у місті спостерігається "цілодобовий кругообіг швидких і вантажівок, набитих пораненими окупантами".

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Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти активно перетворюють місто на військовий госпіталь. Про це мер міста написав у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти перетворили Мелітополь на медичний хаб для своїх 300-х", — зазначає мер міста.

За словами мера міста Івана Федорова, на території поруч із колишнім дитячим санаторієм, який окупанти перетворили на військовий шпиталь від самого початку війни, спостерігається постійний цілодобовий рух карет швидкої допомоги та вантажівок із пораненими окупантами.

Мер Мелітополя, Іван Федоров, додатково повідомив, що тяжкопоранених, яких називають "елітними", як і раніше, евакуюють на мелітопольський аеродром, звідки їх уже транспортують гелікоптерами в Крим.

Нагадаємо, 10 липня повідомлялося, що під Мелітополем ФСБ призначила поліцейського-зрадника курувати наркотрафік. Місцеві журналісти зазначають, що В'ячеслав Орлов був звільнений із української правоохоронної організації за підозрою у зв'язках із наркоторгівлею, а тепер пішов на співпрацю з РФ.

А також у червні стало відомо, що в Мелітополі російські окупанти почали ховати найманців ПВК "Вагнер" на місцевому кладовищі. Їхні могили розміщують поруч із могилами загиблих українських захисників.